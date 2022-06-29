Скауты разных клубов ездят по разным турнирам и видят футболистов в том виде, в той готовности, в которых они находятся на эту минуту. И делают выводы об игроке, исходя из сегодняшнего дня, если не обладают информацией о его истории развития.



Попадание в базу наблюдения у вашего ребёнка вырастают шансы на переход в Академию "Спартака" или в академии клубов-партнёров после любого из следующих турниров, в котором принимает участие ваш сын или после следующего просмотрового сбора, так как известна история игрока, известно каким он был полгода назад, каким он стал к этому моменту и видна динамика развития.

Может быть мальчик не лучше всех на позиции на этом турнире в эту минуту, но скаут отмечает, что он прибавил, отмечает динамику и прогнозирует до какого уровня и когда он может вырасти с такой динамикой при работе с опытными тренерами Академии.