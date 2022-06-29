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Академия «Спартака» и скаутинговая компания DraftMe объявляют о начале сотрудничества, в рамках которого планируется проведение серии просмотровых сборов.
Как проводится
Футболисты пяти возрастных категорий (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов) пройдут трёхдневный просмотр в формате:
1 день - тренировка с оценкой базовой подготовки;
2 день - двустронние игры с видеоаналитикой;
3 день - спарринг с видеоаналитикой.
Кем проводится
Трёхдневный просмотровый цикл проводится селекционным отделом академии красно-белых и специалистами скаутинговой компании "DraftMe".
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Когда проводится
Тренировка с оценкой базовой подготовки футболистов
Серия двухсторонних с видеоаналитикой
Спарринг с видеоаналитикой
3 ноября
2 ноября
1 ноября
Где проводится
Казань
Сколько стоит
Стоимость сбора: 35 000 ₽
В стоимость входит:
Опционально:
Участие в тренировочно-оценочном процессе под руководством специалистов селекционного отдела академии московского "Спартака" и скаутинговой компании "DraftMe"
Приглашение на следующий этап просмотра в Академию московского «Спартака».
Лучшим – зачисление в Академию «Спартака»
Участие в просмотровых матчах
Подробный скаутский отчёт
Попадание в базу данных московского «Спартака», компании «DraftMe»
Приглашение на следующий этап просмотра в академии клубов-партнёров.

Регистрация на сбор

Заполните анкету, чтобы принять участие в сборе

Имя
Фамилия
Дата рождения (ребенка)
Телефон
Оплата после консультации с менеджером о наличии свободных мест на поле
Что этот сбор даст вашему сыну?
Оцифровка игровых и физических данных для отслеживания динамики прогресса.
Помимо визуальной оценки данные сыгранных просмотровых матчей добавят скаутам информации о текущем уровне игры вашего ребёнка и позволят спрогнозировать его дальнейшее развитие. Цифры вносятся в базу данных «Спартака», «DraftMe» и клубов-партнёров для отслеживания развития.

Например, мальчик проявил себя средне с точки зрения скоростных качеств во время оценки базы или в двухсторонней игре, но интересно с точки зрения мысли во время спарринга. Тренеры и скауты дали рекомендации по развитию в скаутском отчёте. Мальчик возвращается в свою футбольную школу и дополнительно работает по рекомендациям.
Через полгода юного футболиста видят на турнире в Саранске и отмечают, что к мысли добавилась скорость, т.е. рекомендации были применены и футболист получает приглашение на просмотр в Академию красно-белых.
Видео матчей для разбора и улучшения качеств юного футболиста
Все игры будут сняты в хорошем качестве. Посчитано каждое действие. Видео остаётся в скаутской базе для отслеживания прогресса футболиста.
Также оно передаётся родителям для демонстрации в другие академии, для изготовления нарезки, для семейного архива.
Опыт усваивания новых требований, адаптации в новом коллективе
Под руководством тренеров Академии красно-белых хотели бы потренироваться многие и сейчас у ваших сыновей есть такая возможность.

В атмосфере внимания, дружелюбия, спокойного объяснения нюансов просмотр пройдёт спокойнее и результативнее, как минимум в плане восприятия новой информации, адаптации в коллективе, работы на тренировках и играх без лишнего мандража, стресса и трясущихся коленок. Плюс информация для дальнейшего развития - над чем поработать, на что обратить внимание, как усилить сильное, как нивелировать или развить слабое и так далее.

Как максимум откроет новые горизонты в виде зачисления в Академию.
Включение в базу наблюдения «Спартака», DraftMe и клубов-партнёров.
Скауты разных клубов ездят по разным турнирам и видят футболистов в том виде, в той готовности, в которых они находятся на эту минуту. И делают выводы об игроке, исходя из сегодняшнего дня, если не обладают информацией о его истории развития.

Попадание в базу наблюдения у вашего ребёнка вырастают шансы на переход в Академию "Спартака" или в академии клубов-партнёров после любого из следующих турниров, в котором принимает участие ваш сын или после следующего просмотрового сбора, так как известна история игрока, известно каким он был полгода назад, каким он стал к этому моменту и видна динамика развития.
Может быть мальчик не лучше всех на позиции на этом турнире в эту минуту, но скаут отмечает, что он прибавил, отмечает динамику и прогнозирует до какого уровня и когда он может вырасти с такой динамикой при работе с опытными тренерами Академии.
Возможность приглашения на просмотр в Академию
По итогам просмотрового сбора, по итогам оцифровки данных тренерами и скаутами принимается решение о приглашении футболиста или нескольких (количественных ограничений нет, приглашены в академию будут все, кто вызовет интерес за время просмотра).

Приглашение поступит не всем, но всем будут даны рекомендации по развитию.
Применение рекомендаций позволит увеличить шансы на приглашение на просмотр в Академию в будущем.

Этот сбор первая ступенька, полезный промежуточный этап. Первое взаимодествие с тренерами «Спартака». Первое знакомство с требованиями легендарной Академии. После прохождения этого сбора адаптироваться к тренировкам в самой Академии на просмотре уже непосредственно там будет проще (когда приглашение постапит), что повышает шансы зачисления.
Возможность приглашения в клубы-партнёры
Не все выдерживают требования спартаковцев здесь и сейчас. Кому-то нужно чуть больше времени для адаптации, для принятия и усвоения. При этом потенциал может быть огромным, но у каждого своя скорость раскрытия потенциала. Ребёнка нельзя торопить, нужно подводить постепенно, чтобы организм успевал. Для этого мы пригласили к партнёрству другие академии, где адаптироваться чуть проще.
При это ребёнок остаётся в базе наблюдения московского «Спартака». По мере развития тренеры академий-партнёров сообщают необходимую информацию тренерам красно-белых.
И когда юный футболист готов к следующему шагу - этот шаг происходит. И в Академию «Спартака» он приходит уже готовым для неё.
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